बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रियों और अधिकारियों को शराबबंदी की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि अगर शराब की जानकारी मिलती है तो पुलिस जांच के लिए कहीं भी घुस सकती है।

nitish kumar says police will enter everywhere to search for liquor