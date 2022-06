निजाम काल का 12 किलो सोने का सिक्का, चार दशक पुराने कॉइन को ढूंढने में फिर जुटा भारत

दुनिया का सबसे बड़ी सोने की सिक्के की एक बार फिर खोज शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस सिक्के की ढलाई भारत में ही हुई थी। निजाम काल में इस सिक्के को तैयार किया गया था। बता दें कि सोने की सबसे बड़े सिक्के का वजन 12 किलोग्राम है।

आमतौर आपने 10, 20 या फिर 50 ग्राम के सिस्कों के बारे में तो सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सोना का सबसे बड़ा सिस्के का वजन कितना है? दुनिया का सबसे बड़ा सोना का सिस्का 12 किलोग्राम का है। खास बात यह है कि इस सिक्के का भारत का गहरा कनेक्शन है। इस सिक्के की ढलाई यानी इसे तैयार भारत में ही किया गया था। निजाम काल में तैयार किया गया है ये सिक्का उस दौरान राजा महाराजाओं और निजामों की तिजोरी की शोभा बढ़ाता था। लंबे समय से ये सिक्का गायब है। लेकिन अब भारत ने इस सिक्के को दोबारा खोज शुरू कर दी है। करीब 40 वर्षों बाद सीबीआई दुनिया के इस सबसे बड़े सिक्के की खोज कर रह रही है।

