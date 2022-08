सस्ते Chinese Mobiles पर नहीं लगेगा कोई Ban, केंद्र ने ऐसे किसी भी प्रपोजल से किया इनकार

Chinese Smartphone Ban in India: चीनी मोबाइल कंपनियों का भारतीय मार्केट पर 60 फीसदी से अधिक का कब्जा है जिससे भारतीय कंपनियों का शेयर मार्केट में घट रहा है। ऐसे में बैन की खबरों ने चीनी कंपनियों की नींद उड़ा दी थी।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है और यहाँ चीनी कंपनियों के दबदबे से कोई इनकार नहीं करता। ऐसे में भारत में चीनी मोबाइल के बेन होने की खबर ने चीनी कंपनियों की नींद उड़ा दी थी । ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार चीनी स्मार्टफोन को बेन कर सकता है लेकिन अब भारत सरकार ने इस खबर का खंडन किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और न ही ऐसी कोई योजना है।

No ban on Chinese Smartphones under 12000 rupees, says centre