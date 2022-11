पति को पत्नी के साथ रहने के लिए नहीं दिया जा सकता कोई निर्देश: पंजाब हरियाणा HC

पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर शादी मर चुकी है तो पति को पत्नी के साथ रहने के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिया जा सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला जिसमें हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है।

No direction can be given to man to live with wife, if marriage is dead: Punjab Haryana HC