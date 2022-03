कोविड कॉलर ट्यून को लेकर केंद्र सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जानिए पूरा मामला

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से जंग के दौरान इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई उपाय किए गए है। इसी कड़ी में एक तरीका था कोविड कॉलर ट्यून। बीते डेढ़ वर्ष से अधिक समय से मोबाइल फोन में कोरोना कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है। इसको लेकर अब सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है।

कोरोना वायरस महामारी से जंग के दौरान इस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई उपाय किए गए है। इसी कड़ी में एक तरीका ये भी था कि इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। लिहाजा हर मोबाइल फोन पर एक कोविड कॉलर ट्यून के जरिए लोगों के महमारी के खिलाफ सरकार की कदमों की जानकारी दी जा रही थी। हम जब किसी नंबर को डायल करते हैं तो उधर से प्री-कॉल ऑडियो सुनाई देता है। इस ऑडियो में कोरोना से बचाव के उपाय औऱ वैक्सीन की जानकारी दी जाती थी। लगभग 40 सेंकेंड की इस कॉलर ट्यून को लेकर सरकार अब बड़ा फैसला लेने जा रही है।

No More Corona Caller Tune Hear On Phone Due To Declining Cases Of Covid 19 In India