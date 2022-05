क्या महाराष्ट्र में कोरोना की चौथी लहर दे रही दस्तक? स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी

Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 223 नए मामले दर्ज किये गए थे और दो मरीजों की मौत हो गई। बढ़ते मामलों पर अब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

देशभर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे प्रदेश में चौथी लहर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है।

'No need to panic,' says Maharashtra Health Minister Rajesh Tope COVID-19 case