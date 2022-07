तो क्या अब नोटों से गायब हो जाएगी महात्मा गांधी की फोटो ? संसद में केंद्र सरकार ने बताया अपना प्लान

Indian currency notes: क्या आने वाले दिनों में भरतिए करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटा दी जाएगी? क्या केंद्र सरकार इस तरह के प्लान पर काम कर रही है? आज सदन में सरकार ने इसपर अपना जवाब दिया है...

महात्मा गांधी की फोटो भारतीय नोटों से हटा दी जाएगी? क्या केंद्र सकरार इसपर कोई प्लान बना रही है? ऐसे कई सवाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स पर देखने और सुनने को मिल रही हैं। आज जब राज्यसभा में इस संबंध में सवाल किया गया तो केंद्र ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह और अखिलेश प्रसाद सिंह के सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है कि इस तरह के किसी प्लान का कोई सवाल ही नहीं उठता। अर्थात केंद्र सरकार भारतीय नोटों से महात्मा गांधी को हटाने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

No plan to replace Mahatma Gandhi on Indian currency notes, says Modi govt in Loksabha