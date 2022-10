पीएम मोदी ने कानून की स्थिति और न्याय व्यवस्था को लेकर की चर्चा, कहा - 'सरकार, संसद और अदालतें तीनों एक ही मां की संतान'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को गुजरात में नर्मदा जिले के एकता नगर में आयोजित हो रहे कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात स्थित एकतानगर में आयोजित कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर संविधान की सर्वोच्चता को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने न्याय व्यवस्था के विभिन्न पहलू और उनमें उपयुक्त बदलाव लाने संबंधी विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कानून की भाषा सरल होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को इससे डर न लगे। संविधान की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का मूल है।

No Scope Of Argument Or Competition Among Judiciary, Legislature & Courts As Per Spirit Of Our Constitution: PM Narendra Modi