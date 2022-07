'कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं', 'असंसदीय' शब्दों के विवाद पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला

Lok Sabha Speaker Om Birla: असंसदीय शब्दों को लेकर जारी हुई लिस्ट पर अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी शब्द पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

बुधवार को मानसून सत्र से पहले कई शब्दों पर पाबंदी लगा दी गई। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है और तभी से इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जुमलाजीवी, तानाशाह और शकुनि जैसे कई शब्द इस लिस्ट में शामिल हैं जिनपर प्रतिबंध की बात सकरार ने कही। इसका विपक्षी दल विरोध कर रहे। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि किसी भी सदन में किसी भी शब्द को "प्रतिबंधित" नहीं किया गया है। लिस्ट में केवल उन शब्दों का संकलन है जिन्हें अतीत में रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।

No words banned, says Lok Sabha Speaker Om Birla on row over 'unparliamentary' words