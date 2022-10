Noise Pollution: दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के 23 हॉटस्पॉट, 31 स्थानों पर की जा रही निगरानी, NGT ने सौंपी रिपोर्ट

Noise Pollution: दिल्ली में 31 जगहों पर रियल टाइम एंबिएंट नॉइस मॉनीटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके जरिए ध्वनि प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहां सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इन स्थानों पर शोर 10 डेसिबल (ए) या उससे अधिक पहुंच जाता है।

Noise Pollution: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसे अपराध की तरह देखा जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए राजधानी क्षेत्र के 31 जगहों पर रियल टाइम एंबिएंट नॉइस मॉनीटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके जरिए 23 जगहों को ध्वनि प्रदूषण हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को एक रिपोर्ट सौंपी है।

Noise pollution: 23 of 31 monitored locations in Delhi identified as hotspots