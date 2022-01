चीन ने नहीं, भारत ने लहराया गलवान घाटी में तिरंगा, देखें तस्वीरें

भारतीय सेना (Indian Army) ने उसी जगह पर तिरंगा फहराया है जहां चीन ने दावा किया था। वास्तविकता ये है कि चीन ने गलवान में हुई हिंसक झड़प के क्षेत्र में चीनी ध्वज फहराया ही नहीं था।

चीन के दुष्प्रचार का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। है। नए साल के अवसर पर भारतीय सेना के जवानों ने लद्दाख की गलवान घाटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें सेना के जवान तिरंगा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें तब सामने आ रही जब मीडिया में ये चर्चा है कि चीन ने इस क्षेत्र में अपना तिरंगा फहराया था।





