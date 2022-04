केवल बीजेपी को हटाने के लिए नहीं चाहिए कोई राजनीतिक मोर्चा, क्या तेलंगाना CM ने दिया कांग्रेस के साथ न जाने इशारा?

Telangana chief minister K Chandrasekhar Rao: तेलंगाना के सीएम ने आज एक बयान में स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने की मूड में नहीं हैं।

कांग्रेस और TRS के बीच का टकराव अब और बढ़ने लगा है। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इशारों इशारों में ये संकेत दे दिया है कि वो कांग्रेस के साथ केवल इसलिए नहीं हाथ मिलाने वाले जो बीजेपी को हटाने का एकमात्र एजेंडा रखती हो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक बयान में ये बात कही है।





Not Creating Any Front: KCR Says on Party Role In National Politics