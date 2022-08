हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करना अदालत का काम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति उदय यू ललित व न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत रिकॉर्ड पर प्रामाणिक सामग्री के बिना राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का निर्देश नहीं जारी कर सकता है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि हिंदुओं के साथ किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करना अदालत का काम नहीं है।

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक व भाषा के आधार पर राज्यों के स्थर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला स्तर पर धार्मिक व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक की पहचान करने के लिए याचिका कि सुनवाई करना मुश्किल है, इसलिए यह काम जिला स्तर पर नहीं होना चाहिए।

