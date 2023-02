लोकसभा में PM मोदी के खिलाफ 'असंसदीय' बयान देने को लेकर राहुल गांधी को नोटिस

लोकसभा में 7 फरवरी को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कई आरोप लगाए थे। इसी को लेकर भाजपा के विशेषाधिकार हनन नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है।

Notice to Rahul Gandhi over 'unparliamentary' remarks against PM Modi in Lok Sabha