दिल्ली: PUC नहीं तो खैर नहीं, कार-बाइक मालिकों के घर पहुंच रहा 10 हजार रुपए का चालान, हो सकती है जेल

आपके पास भी दो पहिया या चार पहिया वाहन है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी में वाहन चालकों पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। खास तौर पर ऐसे वाहन चालक जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि, इसके तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार पहले से ही वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल करने में जुटी है।

Notices Are Being Sent To Vehicle Owners Who Do Not Have PUC Certificate In Delhi