टू स्टेट और थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों के लेखक चेतन भगत ने खरीदा 11.6 करोड़ रुपए का आशियाना, जानिए इसकी खासियत

हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट, थ्री इडियट जैसी बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्मों के लेखक और नॉवलिस्ट चेतन भगत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लेखन की दुनिया में शोहरत कमा चुके चेतन भगत ने राजधानी दिल्ली में आशियाना खरीदा है। इस आशियाने की कीमत 11 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेतन भगत ने दिल्ली के पॉश इलाके में ये घर खरीदा है और ये डील 24 जून को की गई है। चेतन भगत ने इस घर को खरीदने के लिए 70 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है। वैसे तो अपनी लेखन और बयानों को लेकर चेतन भगत अकसर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके सुर्खियों की वजह उनका महंगा आशियाना है।

Novel Writer Chetan Bhagat Buys House In South Delhi For More Than Rs 11 Crore