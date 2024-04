अब नागपुर से नियंत्रित होंगी भारत की सभी उड़ानें, एएआई तैयार कर रहा है एक देश एक उड़ान सूचना क्षेत्र

नई दिल्लीPublished: Apr 05, 2024 07:15:45 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

AAI Will Be Controlled All Flights From Nagpur: भारत की सभी उड़ानें जल्द ही नागपुर से नियंत्रित होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिट ऑफ इंडिया (एएआइ) ने नागपुर में इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एटीएम (एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट) के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए कहा है। इसके जरिए भारतीय और वैश्विक बाजार में उपलब्ध संबंधित तकनीक को परखा जाएगा।

फिलहाल भारत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपने चार फ्लाइट इन्फारमेशन रीजन्स के जरिए संबंधित इलाकों की फ्लाइट सूचनाएं एकत्र करता है। लेकिन अब भारत की योजना नागपुर के जरिए ऑपरेट होने वाले एक सतत हवाई क्षेत्र के गठन की है, जिसका देश में एक अनोखा केंद्रीय स्थान है। इस कदम के जरिए उड़ानों की बेहतर सुरक्षा, कॉर्बन फुट प्रिंट में कमी, अलग- अलग उड़ानों में बेहतर समन्वय और हवाई जहाजों के लिए ऐसे उड़ान मार्ग को खोजने में मदद मिलेगी जिससे ईंधन की कम खपत हो। इससे विमानन कंपनियों को भी काफी फायदा होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र का अहम सूचना प्रदाता देश भारत

गौरतलब है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत प्रमुख हवाई नेविगेशन सेवा प्रदाता देश है और यह 28 लाख वर्ग नॉटिकल मील का एरिया कंट्रोल करता है। इस एरिया को भारत फिलहाल चार उड़ान सूचना क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के जरिए नियंत्रित करता है। इनके अलावा एक उप-सूचना क्षेत्र गुवाहाटी में भी बनाया गया है। भारत इन उड़ान सूचनाओं को 12 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है।