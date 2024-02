अब बिना कीमो होगा कैंसर का इलाज, पीजीआई ने की बड़ी खोज

नई दिल्लीPublished: Feb 04, 2024 09:08:35 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Cancer Will Be Treated Without Chemotherapy : अब देश में बिना कीमो के भी कैंसर का इलाज हो जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ ने इसका बहुत ही अच्छा तरीका तलाश लिया है।

Cancer Will Be Treated Without Chemotherapy : अब देश में बिना कीमो के भी कैंसर का इलाज हो जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ ने इसका बहुत ही अच्छा तरीका तलाश लिया है। संस्थान में 15 साल तक चले लंबे शोध के बाद चिकित्सा विशेषज्ञों को यह सफलता मिली है। इससे अब न तो शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा और न ही अब बाल खोने होंगे। सबसे बड़ी बात कीमो के दर्द से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। पीजीआई चंडीगढ़ हेमेटोलॉजी विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के मरीजों को बिना कीमो दिए ही पूरी तरह से ठीक कर दिया है।