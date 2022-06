अब संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा हरियाणा का मुख्यमंत्री आवास

Sant Kabir Kutir: हरियाणा के रोहतक में संत कबीर दास की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि रहे। यहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। वहीं उन्होंने यह भी घोषणा की कि हरियाणा मुख्यमंत्री निवास का नाम अब से "संत कबीर कुटीर" होगा।

Sant Kabir Kutir: हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम अब से संत कबीर कुटीर होगा। इसका ऐलान आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय संत कबीर दास जयंती कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास बजट की कमी नहीं है। समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हमारे हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में केंद्र सरकार की तरह कैडर के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान, धर्मशालाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था करवाई जाएगी।

Now the Chief Minister's residence of Haryana will be known as Sant Kabir Kutir