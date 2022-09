Used car/bike खरीदने-बेचने पर चालान और पुलिस के झंझट से मुक्ति, पहली बार लागू होंगे ये नियम, डीलर होगा जवाबदेह

अगर आप कार, बाइक या कोई भी पुरानी गाड़ी खरीदने या बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो इस लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऐसी गाड़ियों को खरीद-बिक्री का जरिया बनने वाले डीलर और कंपनियों के लिए पहली बार नियम बनने जा रहे हैं। इनसे आपकी कई तरह की समस्याएं काफी हद तक दूर हो सकती हैं। जानिए कैसे...

अपनी गाड़ी बेचनी हो तो अभी हम डीलर या रीसेल कंपनी को इसे सौंप देते हैं लेकिन अगले खरीदार के नाम पर रजिस्टर्ड होने तक वह सरकार के रिकार्ड में हमारे नाम ही होती है। ऐसे में कई बार महीनों तक तरह-तरह की दिक्कतें झेलनी होती हैं। कई मामलों में पुलिस और आरटीओ के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। खरीदार भी डीलर को ले कर अक्सर आशंकित होते हैं। केंद्र सरकार पुरानी गाड़ियां खरीदने और बेचने वालों की इन परेशानियों को देखते हुए अब रीसेल डीलर और कंपनियों के लिए पहली बार कड़े नियम बना रही है। किसी भी तरह की कार, बाइक, जीप, स्कूटी या कमर्शियल गाड़ी खरीदते-बेचते हुए ये नियम लागू होंगे।

