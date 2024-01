Good News: राजमार्ग होंगे टोल प्लाजा मुक्त, जानिए अब आपका कैसे बचेगा टोल?

नई दिल्ली
Published: Jan 06, 2024 10:46:44 am

Expressway and Highways Will Be Toll Free : केंद्रीय राजमार्गों को मोदी सरकार नए वित्तीय वर्ष से टोल प्लाजा मुक्त करने जा रही है। इसके लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का प्रयोग किया जाएगा।