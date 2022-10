अब 2.5 रुपये/किलोमीटर से ज्यादा दीजिए सिर्फ रोड का टोल! नए रेट लागू

पीएम मोदी ने 2018 में विशाल रोड-शो कर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया था। तब इसका एक हिस्सा खोला गया था और सफर मुफ्त था। पिछले साल इसका काम पूरा हुआ। अब 1 अक्तूबर से रेट बढ़ा कर कार से एक तरफ के सफर का 155 रुपये कर दिया गया है।

Now pay more than Rs 2.5/km as toll!! new rates applied from today