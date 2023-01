नकली खिलौने पर सख्ती! अब नहीं बिकेंगे बिना BIS स्टैंडर्ड वाले खिलौने, अमेजन-फ्लिपकार्ट को नोटिस

पिछले एक महीने में हेमलीज व आर्चीज जैसे चर्चित ब्रांड्स समेत प्रमुख खुदरा स्टोरों से 18,600 के खिलौने जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई भारतभर के हवाई अड्डों और मॉलों में मौजूद स्टोर्स में बीआईएस गुणवत्ता चिह्न की कमी और नकली लाइसेंस के उपयोग के कारण की गई है।

Now toys without BIS standard will not be sold