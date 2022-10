NTPC और SAI ने बिलासपुर में की वाटर स्पोर्टस सेंटर की शुरूआत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ

अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार सुबह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोलडैम बरमाना में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर से भविष्य में हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए सुविधा होगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कब्ड्डी टीम को भी सम्मानित किया।

केंद्रीय खेल व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर दौरे पर पहुंचे हैं। बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में आज उन्होंने NTPC कौलडैम में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उनके साथ सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष ठाकुर भी मौजूद रहे। बता दें, हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है।

NTPC and Sports Authority of India launched Water Sports Center in Bilaspur, Union Minister Anurag Thakur inaugurated