Nupur Sharma Case: जजों की आलोचना पर नहीं चलेगा अवमानना केस, अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से किया इनकार, जानिए क्या है पूरा मामला

Nupur Sharma Case: नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसके बाद पूर्व जज व वकील ने सुप्रीम कोर्ट की जजों में की आलोचना की थी। इसके बाद अवमानना केस चलाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से इनकार कर दिया है।

Nupur Sharma Case: पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में मामला दर्ज हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। इस फटकार के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा, पूर्व अतिरिक्त एसजी अमन लेखी और वरिष्ठ वकील केआर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ती जताई थी। इसके साथ ही जजों की आलोचना भी की थी।

Nupur Sharma Case: Contempt case will not run on criticism of judges, Attorney General refuses to consent, know what is the whole matter