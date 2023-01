ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास का निधन, ASI ने मारी थी गोली

ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास का इलाज के दौरान निधन हो गया है। आज दोपहर झारसुगुड़ा में ASI गोपालदास ने गोली मारी थी। गोली मारने वाले ASI की पत्नी ने कहा है कि वह मेंटल डिसऑर्डर की दवाई ले रहा था।

Odisha Health Minister Naba Das succumbs to injuries hours after he was shot