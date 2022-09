Odisha News: शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान में 3 दिन में गिरफ्तार हुए 599 लोग

ओडिशा में तीन दिन की अवधि के दौरान कुल 599 लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। STA ने पुलिस के साथ मिलकर लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान चलाया और सात सितंबर से नौ सितंबर की अवधि के दौरान 599 लोगों को पकड़ा गया।

ओडिशा में पुलिस के साथ मिलकर राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) द्वारा लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत STA ने अब 3 दिन में कुल 599 लोगों को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया। इन लोगों में से 338 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन सोड सेफ्टी के निर्देशों के अनुसार निलंबन के लिए जब्त कर लिए गए हैं। वहीं, 222 शराबी ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। यह अभियान 7 से 9 सितंबर के बीच चलाया गया था। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है।

