Odisha News: छत से धक्का देने पर नहीं गिरी पत्नी, तो पति ने सैनिटाइजर डाल लगा दी आग

ओडिशा में पैसे के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मारने का प्रयास किया। पत्नि को मारने के लिए उसने कई हथकंडे अपनाए। पहले उसने अपनी पत्नी को छत से धक्का देने की कोशिश की, जब इस कोशिश में वह नाकामयब हो गया तो उसने पत्नी को आग लगा दी।

ओडिशा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के ऊपर हैंज सेनेटाइजर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। यह घटना गुरुवार को गंजाम जिले के दिगपहंडी थाना क्षेत्र के महुड़ा गांव में घटी है। पहले पति ने पत्नी को छत से नीचे फेंकने का प्रयास किया था, मगर उसमें विफल हो गया। दूसरे प्रयास में उसने पत्नी के शरीर पर सैनिटाइजर डाला और आग लगा दी, मगर सौभाग्य से वह बच तो गई मगर अस्पताल में वह बिस्तर पर मौत से जूझ रही है। पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय महिला गंभीर रूप से जल गई है और जीवन-मौत के लिए संघर्ष कर रही है।

Husband sets wife afire after failing to push her off terrace in Odisha