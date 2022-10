आज से बेंगलुरु में ओला-उबर और रैपिडो पर रोक, 1 नवंबर से शुरू होगा ऑटो वालों का नम्मा यात्री कैब ऐप

आज से बेंगलुरु में ओला ओला-उबर और रैपिडो पर रोक लगा दिया गया है। रोक का आदेश कर्नाटक परिवहन विभाग ने जारी किया है, जिसका पालन नहीं करने पर कंपनी व गाड़ी के मालिकों पर केस दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कर्नाटक सरकार ने आज बुधवार यानी 12 अक्टूबर से राइड बुकिंग एप ओला, उबर और रैपिडो पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर्स नम्मा यात्री नाम से कैब ऐप शुरू करने का फैसला लिया है। यह ऐप कन्नड़ राज्योत्सव दिवस पर 1 नवंबर से शुरू होगा, जिसको बेकन फाउंडेशन के पार्टनरशिप के साथ लांच किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ऐप को इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी भी सपोर्ट देंगे।

Ola-Uber and Rapido banned in Bangalore from today, Namma passenger cabs of autos will start from November 1