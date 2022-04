बड़ा खुलासा: सरकारी आंकड़ों में आया सामने, जनवरी से मार्च तक कोरोना पीड़ितों से लिए गए 97% सैंपल में मिला ओमिक्रॉन

Omicron Variant: एक सरकारी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में सामने आया है कि जनवरी से मार्च के बीच लिए गए सभी सैम्पल में से 97 फीसदी में Omicron Variant पाया गया है।

देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर सरकारी आंकड़ों में बड़ा खुलासा हुआ है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मार्च के बीच दिल्ली में कोरोना से मरने वालों के 97% सैंपल में कोरोनवायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया । कोरोना से मरने वालों से एकत्र किये गए 578 सैंपल के जीनोम सीक्वेंस से सामने आया है कि इनमें 560 में ओमाइक्रोन वेरिएंट था। वहीं, बाकी तीन फीसदी में डेल्टा सहित कोरोना के लक्षण थे।

Omicron found in 97% samples taken from Covid victims from Jan-March