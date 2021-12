Omicron cases in india: दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों ने लगाई सख्त पाबंदियां, महाराष्ट्र में गाइडलाइन के उल्लंघन पर हो सकती है जेल

कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देशभर में तेजी से फैल रहा है। अब तक भारत के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है और 346 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बढ़ते मामलों के चलते कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।

Published: December 24, 2021 10:22:57 am

नई दिल्ली। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देशभर में तेजी से फैल रहा है। अब तक भारत के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है और 346 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब विशेषज्ञ ओमिक्रॉन से देश में तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। इसको लेकर अब सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों को चिट्ठी लेकर सख्त निर्णय लेने का निर्देश दिया है। वहीं पीएम मोदी ने भी कल एक समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान पीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कई राज्यों ने ओमिक्रॉन के चलते सख्त पाबंदियां लगा दी हैं।

