स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के CM का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान

Independence Day: आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को सीएम भूपेन्द्र पटेल ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है।

आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी और नैशनल फूड सिक्युरिटी ऐक्ट (एनएफएसए) के तहत कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की घोषणा की है। ये घोषणा उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह के दौरान अरावली जिले के मोडासा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद की।

On Independence Day, Gujarat CM Bhupendra Patel announces 3 per cent DA hike for govt employees