चीफ इमाम से RSS प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर कांग्रेस ने कहा, 'तिरंगा लो और शामिल हो जाओ...'

संघ प्रमुख मोहन भागवत बीते दिन दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचकर चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इल्यिासी से मुलाकात की है, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस इसे भारत जोड़ो यात्रा का असर बता रही है।

Published: September 23, 2022 08:55:22 am

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिन गुरुवार को दिल्ली में कस्तूरबा गांधी रोड पर स्थित एक मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने ऑल इंडिया इमाम आर्गनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. उमर अहमद इल्यिासी के साथ मुलाकात की। इसको लेकर कांग्रेस नेता व प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा मात्र 15 दिन ही हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता 'गोडसे मुर्दाबाद' बोलने लगे हैं। मीडिया में फैलने वाली नफरत पर मंत्री चिंतित होने लगे हैं और मोहन भागवत इमामों के पास पहुंच गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या।

On Mohan Bhagwat meeting chief Imam, Congress says, ‘Take tricolour and join…’