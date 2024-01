भारतीय सेना से एक लाख सैनिक होंगे कम, चीन और पाकिस्तान तनाव के बीच जानिए क्यों हो रहा है ऐसा ?

नई दिल्लीPublished: Jan 12, 2024 08:53:13 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Indian Army To Cut Down 1 Lakh Troops By 2027 Army : कोरोना में दो साल सेना में भर्ती नहीं हो सकी थी। इन दो सालों की वजह से भी काफी सैनिकों की संख्या कम हुई। उसके बाद अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती शुरू हुई । इसमें चार साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती हो रही है और 25 पर्सेंट को परमानेंट किया जाएगा।