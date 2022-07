नूपुर शर्मा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को 117 पूर्व जजों समेत बड़े अधिकारियों का ओपन लेटर, CJI को भेजा

Open letter written to Supreme Court: नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ 117 पूर्व जज, नौकरशाह और सैन्य अफसर सामने आए हैं। इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा है।

नूपुर शर्मा से जुड़े विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट को 117 लोगों ने ओपन लेटर लिखा है। ये लेटर नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ लिखा गया है जिसे 'दुर्भाग्यपूर्ण और गलत उदाहरण पेश करने वाला' बताया गया है। इस लेटर को 15 पूर्व जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाह और 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने लिखा है। इस लेटर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया। इसके साथ ही कोर्ट से इसमें सुधार की मांग की गई है। ये लेटर चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है।

