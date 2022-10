Optical Illusion: सोशल मीडिया पर यूं तो आए दिन लाखों की तादाद में तस्वीरें वायरल होती रहती है, जिन्हें लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन की बात ही कुछ और है। ये तस्वीरें लोगों का दिमाग और नजर टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें या पेटिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। रोजाना ऐसी-ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देख किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। इन तस्वीरों में पहेली को इस तरह छुपाया गया है कि ढूंढने में बड़े-बड़े महारथी भी फेल हो रहे हैं। कुछ बिरले ही हैं जो कुछ देर एकाग्र होकर इन तस्वीरों में से पहली को सामने निकाल दे रहे हैं। अभी इसी तरह की एक तस्वीर को लेकर हम आपके बीच आए हैं, जिसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक हरे रंग का कीड़ा भी छिपा हुआ है जिसे हम टिड्डे के नाम से जानते हैं। बस उसी कीड़े को आपको ढूंढ कर बाहर निकालना है।

Can you find the Grasshopper hidden in the image within 10 seconds?