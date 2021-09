कल देश के कई राज्यों में होगी जबर्दस्त भारी बारिश, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारीः IMD

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार 16 सितंबर तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसने यह भी भविष्यवाणी की है कि 18 सितंबर को पूर्वी भारत में भारी बारिश का एक नया दौर शुरू होगा।

एक विस्तृत पूर्वानुमान में, मौसम विभाग ने कहा कि 15 से 17 सितंबर तक गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में, जबकि 15 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में व्यापक से बहुत व्यापक और एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, और फिर यह कम होगी। इतना ही नहीं, गुरुवार (16 सितंबर) को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछेक जगहों पर असाधारण भारी बारिश की भी संभावना है।

इसके अलावा, आईएमडी ने 15 से 17 सितंबर तक जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत में काफी व्यापक वर्षा का अनुमान लगाया है।

नवीनतम पूर्वानुमानों के अनुसार, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर को, हरियाणा में 16 सितंबर को और पश्चिमी राजस्थान में 17 और 18 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, "16 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा भी संभव है।"

18 और 19 सितंबर को ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें व्यापक रूप से व्यापक वर्षा और उपरोक्त स्थानों पर अलग-अलग भारी वर्षा होगी।

दिल्ली

आईएमडी के मुताबिक, इस महीने पहले ही भारी मात्रा में बारिश होने के बाद, दिल्ली में बुधवार रात से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गुरुवार को शहर में मध्यम बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है।

