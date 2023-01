उड़ीसा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 'शादी का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं'

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Jan 10, 2023 11:17:10 am

Orissa Highcourt On Physical Relationship: शादी का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने रेप केस के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के आधार पर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी है।

Orissa High Court Decision Over Consensual Physical Relationship on Pretext of Marriage