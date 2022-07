Google ने 50 ऐप्स को प्लेस्टोर से हटाया, चेक करें कहीं आपके मोबाइल में तो नहीं हैं इंस्टॉल

Google ने 50 ऐप्स को प्लेस्टोर से हटा दिया है। ये ऐप्स में मैलवेयर से संक्रमित थे, जिसके बारे में क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी Zscaler ने Google Android सुरक्षा टीम को सतर्क किया था। इसके बाद गूगल ने यह कार्रवाई की है।

अगर आप Android स्मार्टफोन यूजर हैं तो यह आप से जुड़ी हुई खबर है। Google Play Store के 50 ऐप्स को मैलवेयर से संक्रमित कर दिया गया। ऐसे में इन ऐप्स के यूजर्स के डेटा को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद गूगल ने इन ऐप्स को प्लेस्टोर से हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन 50 ऐप्स में मैलवेयर पाए जाने की सुचना Google को क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी Zscaler ने दी। Zscaler ने Google को बताया कि Zscaler Threatlabz की टीम को गूगल प्लेस्टोर के कुछ ऐप्स मैलवेयर से प्रभावित हैं, जो Joker, Facestealer और Coper जैसे तीन मैलवेयर से प्रभावित हैं।

