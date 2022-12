विदेशी जेलों में बंद है 8000 से भी ज्यादा भारतीय, वापस लाए जाने की चल रही बात

New Delhi

विदेश राज्य मंत्री ने जानकारी दी है कि इस समय 8441 भारतीय विदेशी जेलों में बंद हैं। इनमें से आधे से ज्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में बंद हैं। संयुक्त अरब अमीरात में बंद भारतीय नागरिकों को शेष सजा बिताने के लिए भारत भेजा जा सकता है।

Over 8,000 Indians imprisoned in foreign jails, half in Gulf countries: Ministry External Affairs