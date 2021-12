लोकसभा में पेश हुआ लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विधेयक, ओवैसी बोले- 18 साल में वोट दें सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विधेयक आज संसद में पेश किया गया। इस दौरान ओवैसी ने इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 18 साल का युवा पीएम चुन सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता।

नई दिल्ली। देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, बीते दिनों सपा के कई नेता ने इस प्रस्ताव को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कई ऐसे बयान दिए, जिनकी खूब आलोचना हुई। वहीं आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्पीकर से इसे संसदीय पैनल को संदर्भित करने का आग्रह किया। विधेयक को पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि यह बिल शादी को लेकर कई तरह की प्रथाओं और रिवाजों को खत्म करेगा। इसके बाद इस विधेयक पर संसद में चर्चा शुरू हुई। एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया।

Owaisi resist in Lok Sabha to raise marriage age for girl