नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले चिदंबरम- अल्पमत के फैसले ने अवैधता-अनियमितताओं का किया इशारा

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सुनाया है, जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अवैधता-अनियमितताओं की ओर इशारा करने वाला फैसला बताया है।

P Chidambaram said after Supreme Court's decision on demonetisation- minority decision indicated illegality-irregularities