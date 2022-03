Padma Award 2022: गुलाम नबी आजाद और प्रो. शास्त्री को आज मिलेगा पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित

Padma Award 2022: अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान को लेकर हर वर्ष देश की जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में 21 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और प्रो. विश्वमूर्ति शास्त्री को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से दिया जाएगा।

Published: March 21, 2022 10:50:08 am

अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए हर वर्ष देश की चुनिंदा हस्तियों को पद्म पुरस्कारों ( Padma Award 2022 ) से सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद और संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विश्वमूर्ती शास्त्री समेत अन्य हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। दरअसल भारत सरकार की ओर से 26 जनवरी की पूर्व संध्या को इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। गुलाम नबी आजाद को जहां राजनीति में अहम योगदान के लिए पद्म पुरस्कार दिया जा रहा तो वहीं संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री को भी संस्कृत भाषा और इस क्षेत्र में उनके कामों के लिए उन्हें इस वर्ष पद्मश्री देने का ऐलान किया गया था।

Padma Award 2022 Ghulam Nabi Azad And Professor Shastri Will Honored with Padma Shri Today