20 साल में पहली बार पाकिस्तान ने भारत में पकड़ाए आतंकी को माना अपना नागरिक, भारतीय जवानों ने सौंपा शव

Pakistani Terrorist: आतंकवाद को बढ़ावा देने के मसले पर पाकिस्तान की पोल कई बार खुल चुकी है। लेकिन फिर भी वह यह नहीं मानता कि वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जाती है। लेकिन आज पाकिस्तान ने भारत में पकड़े गए एक आतंकवादी को अपना नागरिक मान लिया है।

Pakistan Accepts Lashkar Terrorist as his Citizen Indian Army handed over dead body