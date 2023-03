भारत में बैन किया गया पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट, जानें क्यों हुई यह कार्रवाई

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Mar 30, 2023 07:38:46 am

Pakistan Government Twitter Blocked in India: भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्वविटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है। दुनिया के अन्य देशों में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल खुल रहा है, लेकिन अब ये भारत में नहीं खुल रहा है





Pakistan Government Official Twitter Account Bann in india After Legal Demand