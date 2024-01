लक्षद्वीप पर कब्जा करने वाला था पाकिस्तान, सरदार पटेल ने पलट दी थी बाजी, यहां पढ़िए पूरी कहानी

Lakshadweep Tourism Row: मालदीव के मंत्रियों की नरेंद्र मोदी और भारत पर टिप्पणी के बाद लक्षद्वीप अचानक चर्चा में आ गया। प्रधानमंत्री ने भी हाल ही यहां के खूबसूरतों द्वीपों की यात्रा की और इसे खूबसूरत जगह बताया था। इस समय वहां पर्यटकों की अचानक से बाढ़ सी आ गई है। आइए, भारत के इस सुरम्य द्वीप के भारत में मिलने की पूरी कहानी...

Know How Lakshadweep became a part of India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबसूरत लक्षद्वीप की यात्रा के बाद यह पूरी दुनिया की नजर में आ गया है। लेकिन भारत के पश्चिमी तट से करीब 300 किलामीटर दूर यह द्वीप भारत के हिस्से में कैसे आया? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने लक्षद्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की थी? लक्षद्वीप भारत के कब्जे में कैसे आया, इसकी पूरी कहानी यहां पढ़िए।