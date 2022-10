जम्मू-कश्मीर: 'POK में हो रहे अत्याचारों का खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान', शौर्य दिवस कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

जम्मू-कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "पीओके में हो रहे अत्याचारों का पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहां हो रही सभी प्रकार की अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह जिम्मेदार है।"

Pakistan will have to bear consequences for atrocities in PoK: Rajnath Singh