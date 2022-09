जम्मू-कश्मीर में पहली बार वोट डालेंगे पाकिस्तानी शरणार्थी, 5400 परिवारों को 68 साल बाद मिलेगा जमीन का हक, दी गई 5.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद

जम्मू-कश्मीर में पहली बार पाकिस्तानी शरणार्थी वोट डाल सकेंगे। 5400 परिवारों को 68 साल बाद जमीन का मालिकाना हक देने की प्रकिया शुरू हो गई है। वहीं सभी शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए भी दिए गए हैं।

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से घाटी के हालात सामान्य होने लगे हैं, जिसके कारण हाल ही में 33 साल से बंद पड़े मानसबल झील में नेवल ट्रेनिंग सेंटर को नौसेना ने शुरू कर दिया है। यह ट्रेनिंग सेंटर घाटी में बढ़ते आतंकवाद के कारण साल 1989 में बंद कर दिया गया था। वहीं अब पश्चिमी पाकिस्तान से आए 5400 शरणार्थी परिवारों को 68 साल बाद जमीन का मालिकाना हक देने की प्रकिया शुरू हो गई है। दरअसल साल 1954 में जम्मू, सांबा और कठुआ में पाकिस्तानी शरणार्थियों को 5,833 एकड़ जमीन तो दी गई थी, लेकिन 68 साल बीच जाने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिला है।

Pakistani refugees will vote for the first time in Jammu and Kashmir, 5400 families get land rights after 68 years, financial assistance of Rs 5.5 lakh