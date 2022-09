Parachute Accident: पैराशूट नहीं खुलने से एक और पैरा कमांडो शहीद, लेह में चल रही थी ट्रेनिंग, मचा मातम

Para Commando Martyr in Parachute Accident: कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान सही समय पर पैराशूट नहीं खुलने के कारण भारतीय सेना के एक और होनहार जवान की जान चली गई। घटना लेह में घटी, जहां कमांडो की ट्रेनिंग चल रही थी।

Para Commando Suraj Pal Martyr due to non opening of parachute training in Ladakh