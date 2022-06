बिहारः पोस्टमॉर्टम के बाद जवान बेटे की लाश के लिए भीख मांगने को मजबूर हुए माता-पिता

इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आई है। जहां पोस्टमॉर्टम के बाद बेटे की लाश लेने के लिए अस्पताल प्रबंधन की अनैतिक मांग के कारण एक लाचार मां-बाप को भीख मांगना पड़ा। अब घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Parents Beg to Collect Money to Get Mortal of their Son in bihar